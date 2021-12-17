Агент Сафонов: В этом сезоне «Рубин» слишком прагматичен

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью ИА «Татар-информ» прокомментировал выступление казанского «Рубина» в первой части чемпионата России. Напомним, казанцы ушли на зимний перерыв с серией из трех поражений подряд, занимая десятое место в таблице РПЛ.

Фото: rubin-kazan.ru

Алексей Сафонов рассказал о причинах слабой игры команды Леонида Слуцкого. «В какой-то степени «Рубин» в прошлом сезоне недооценивали, а в этом уже отношение у соперников серьезное. Это могло сказаться. Также отмечу, что казанцам ощутимо не хватает Макарова, плюс много игр по травме пропустил Илья Самошников. При этом слабее этот сезон проводит вратарь Юрий Дюпин. В прошлом сезоне он больше выручал, а сейчас «привез» несколько голов в последних матчах. В том году у «Рубина» команда удачно собралась – глаза горели, ребята играли с удовольствием, как в этом сезоне у самарских «Крыльев».

А в этом сезоне «Рубин» слишком прагматичен. И Хвича Кварацхелия в том сезоне и в этом – небо и земля. Может, у него голова забита суммами, которые за него заплатят в Европе. Но игра не идет, видно, что огрызается на партнеров по команде и получает в ответ.

Конечно, помешала травма основного форварда Джордже Деспотовича. Зато мне очень понравился датчанин Дрейер, за «Рубин» уже 7 голов забил. Ну и уже очевидно, что Слуцкий окончательно разочаровался в Иване Игнатьеве. Уже можно сказать, что он не оправдал свой трансфер из «Краснодара». По итогу у большинства основного состава «Рубина» разного уровня проблемы, а в футболе мелочей не бывает. Зимой Леониду Слуцкому предстоит провести определенную работу, чтобы встряхнуть команду.

Как оценивать работу самого Слуцкого? В любом случае все говорят, что за результат отвечает тренер, а не главный бухгалтер, менеджер или журналист. Но я уверен, что «Рубину» весной не придется бороться за выживание в РПЛ. Казанцы прибавят и закончат сезон на пороге топ-6», - заявил Сафонов.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало полную версию интервью с президентом футбольного агентства «СА».