Агент Сафонов: «Уверен, никаких проблем у ЦСКА из-за санкций не будет. Это капля в море»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом спортивной редакции ИА «Татар-информ» ответил на вопрос, возникут ли сложности у ЦСКА после санкций со стороны США. По словам футбольного функционера, московский клуб после вводов санкций не испытает никаких проблем.

«Уверен, никаких проблем у ЦСКА из-за санкций не будет. Хотя бы потому что все расчеты и зарплаты в клубе производятся в рублях по курсу. Ну и что для ЦСКА эти санкции? Капля в море. Понимаю, если бы возникло что-то глобальное, а тут вопрос всего лишь одного клуба. Ну не разрешат банку ["ВЭБ"] проводить расчеты на территории Англии или Америки, ну и фиг с ними.

Проблем у ЦСКА точно не будет. Если бы у армейцев были запланированы какие-то турне по Англии или Америке, то там могли бы быть проблемы с получением виз, но и то, это такие скорее местечковые проблемы. Не думаю, что и на международные трансферы это повлияет как-то критически, хотя бы потому что есть такой пункт, как нарушение прав человека», – заявил Алексей Сафонов.

Напомним, чуть ранее министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.