Агент Сафонов прокомментировал отказ РФС спасать «Рубин» и расширять РПЛ до 18 команд

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую Премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд.

Напомним, таким образом, «Рубин», занявший по итогам сезона 15-е место, напрямую вылетел в ФНЛ.

«Я считаю, что поздно менять решение и кого-то спасать в последний момент. В свое время ЦСКА вылетал, «Спартак», «Динамо». Поэтому я считаю, что эти исключения очень спорные, учитывая, что их не делали даже для таких команд. Практически все вылетали. Вот «Торпедо» вылетело, достойно вернулись.

Мне кажется, они вызывают сейчас больше уважения, чем если бы их оставили. Тем более шанс у «Рубина» был, а ссылаться на то, что легионеры уехали? Ну, это ваша работа. Я сторонник того, что был регламент, приняли его перед чемпионатом, так что давайте его придерживаться», – заявил Сафонов корреспонденту «Татар-информа».

Кроме того, функционер отреагировал на слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, заявившего, что в вылете казанского клуба нет вины главного тренера Леонида Слуцкого.

«Я всегда говорил так: сколько людей, столько и мнений, но за результат отвечает тренер. Во все времена, во всем мире, во всех странах за результат всегда отвечал тренер», – подчеркнул Сафонов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги Исполкома и объяснила, почему решение РФС не разрушать лигу ради спасения «Рубина» является единственно верным.