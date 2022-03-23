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Спорт
23 марта 2022  14:45
Артур Халилуллов

Агент Сафонов: «Постоянная ругань Слуцкого с судьями негативно сказывается на "Рубине"»

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Татар-информу» оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина» и прокомментировал конфликт тренера с футбольными арбитрами РПЛ.

«В "Рубине" уже дали понять, что не рассматривают возможность увольнения Слуцкого с поста тренера. При этом я считаю, что постоянная ругань Слуцкого с судьями негативно сказывается на "Рубине". В матче с ЦСКА все спорные решения были на тоненького, и они были приняты в пользу ЦСКА.

Говорят, что "Рубин" плохо играет, но есть отдельные игроки, которых готовы купить за серьезные бабки. Например, того же Самошникова или Кварацхелию до его ухода из "Рубина". Жаль, Дрейер покинул Казань, ко двору пришелся парень. Слуцкому в любом случае до конца сезона надо доработать и посмотреть, что там будет. От любви до ненависти один шаг», - сказал Сафонов нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Сафоновым.

#леонид слуцкий #Рубин
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