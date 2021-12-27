Агент Сафонов о переходе Дзюбы в «Рубин»: в «Спартаке» изгой, в «Зените» своим не стал

Известный футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на слухи о переходе форварда питерского «Зенита» и сборной России в казанский «Рубин». Ранее «РБК Спорт» сообщал о возможном переходе.

Эксперт оценил возможный трансфер, как вполне реальный, говорят о хороших взаимоотношениях Дзюбы с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. «У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально. В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились. В «Спартаке» стал изгоем и в «Зените» своим не стал», - заявил Сафонов изданию «Советский Спорт».

Также Сафонов прокомментировал информацию о плохих отношениях Дзюбы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. «Была информация, что Семак вовсе не против его ухода?А почему он должен быть против? У них явно натянутые отношения. Все же видели, как Дзюба вышел на замену и тут же забил переломный гол. А потом показывал Семаку, что я должен быть здесь, на поле. Вся страна это видела. Зачем Семаку это нужно? Тем более ему говорят: уберешь Дзюбу – возьмем тебе какого-нибудь бразильца. Вон Клаудиньо здорово играет, приятно смотреть.

Как может отнестись к этой истории руководство клуба? Как оно может отнестись, если хороший игрок с зарплатой 3,5 млн евро сидит на лавке? Давайте я трех своих родственников посажу с хорошей зарплатой на лавку «Зенита». Понимаю, что «Газпром» – мечты сбываются. Но не настолько же. Что «Рубину» делать с его зарплатой? Если Дзюба хочет играть – пойдет на понижение. Он же не молодеет», — сказал Сафонов.