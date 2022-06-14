Агент Рыжикова подтвердил переход экс-голкипера «Рубина» в грозненский «Ахмат»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы экс-голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова заявил о том, что в ближайшее время наставник войдет в тренерский штаб «Ахмата».

«Переход Рыжикова в «Ахмат» – правда. Сергей войдет в штаб главного тренера команды Сергея Талалаева и присоединится ко сборам грозненского клуба 16 июня», – заявил Сафонов корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа».

Стоит отметить, что последним местом работы Рыжикова являлся футбольный клуб «Сокол», выступающий в чемпионате Татарстана.

Напомним, бывший голкипер «Рубина» является абсолютным рекордсменом по количеству игр, сыгранных за основную команду казанского клуба – 358.

Ранее другой экс-футболист «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск».