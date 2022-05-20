Агент: полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов хочет остаться в «Ахмате»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова прокомментировал будущее 25-летнего футболиста. По словам функционера, Коновалов, принадлежащий «Рубину», собирается продолжить карьеру в грозненском клубе.

«Будем ли мы искать варианты, если «Рубин» вылетит в ФНЛ? Пока об этом даже не думали. Сам Игорь хочет остаться в «Ахмате», он доволен положением дел в команде. Но поскольку он не выходит на футбольное поле, недоволен нехваткой игрового времени», – цитирует Клюева Metaratings.

Напомним, Коновалов перешел в «Рубин» в феврале 2018 года из краснодарской «Кубани» за 300 тысяч евро. В составе казанского клуба полузащитник провел 73 матча, в которых отметился двумя голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1.5 миллиона евро.

С июля прошлого года Коновалов выступает в аренде в составе грозненского «Ахмата».

Ранее голкипер «Рубина» Юрий Дюпин обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги с «Уфой».