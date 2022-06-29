Агент Оздоева подтвердил возможность футболиста продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы экс-полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева поделился информацией о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника.

«Да, у Магомеда сейчас есть предложения из Саудовской Аравии и Турции. В иностранных клубах лучше вести диалоги не через агентов, а через спортивных директоров, руководителей, когда они напрямую звонят. Так обсуждать намного легче. У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Турции, Саудовской Аравии. Но когда футболист не играл за границей — это тяжелый психологический шаг. Поэтому Магомед не торопится в принятии решения. У него есть дети, которым нужна школа, семья», – цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, полузащитник выступал за казанский клуб с 2014 по 2018 год. За это время он сыграл в 104 матчах, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев стал главным тренером иранского клуба «Трактор».