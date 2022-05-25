Агент Окладникова: Из «Рубина» к нам не обращались, Андрею нет смысла менять команды ФНЛ

Алексей Сафонов, агент нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, опроверг интерес «Рубина» к 22-летнему форварду. Об этом футбольный функционер заявил корреспонденту «Татар-информа».

По словам Сафонова, молодому нападающему не имеет смысла переходить в «Рубин» после вылета казанского клуба в ФНЛ. «Из «Рубина» по поводу Окладникова к нам никто не обращался. Не думаю, что Андрею имеет смысл менять команду в ФНЛ», – заявил агент.

В минувшем сезоне 22-летний форвард в составе «Енисея» забил 6 голов в 21 матче Футбольной национальной лиги. Широкую известность Окладников получил после гола в ворота «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России, а также дубля в игре с «Рубином» на стадии четвертьфинала турнира.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что крайний защитник «Рубина» Илья Самошников этим летом покинет клуб из Казани после вылета в ФНЛ.