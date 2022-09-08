Агент Ломовицкого рассказал о долгах «Рубина» за трансфер полузащитника

Футбольный агент Дмитрий Агеев, представляющий интересы Александра Ломовицкого, рассказал о финансовой задолженности «Рубина» за трансфер полузащитника.

«Я занимался переходом Ломовицкого в "Рубин", и клуб должен мне по договору выплатить определенную сумму. На данном этапе я бы не сказал, что это большие деньги. В задолженность входят только агентские выплаты. Денег по трансферу игрока там нет. Сколько? Если скажу, то нарушу конфиденциальность нашего договора с казанским клубом.

РФС мной были предоставлены документы, которые были тщательно изучены. Там была указана явная задолженность. Все в рамках закона. Платеж мне должны были выплатить еще весной. Прошло уже четыре месяца, а выплаты нет, поэтому я и обратился в Палату решения споров РФС. На данный момент никто из "Рубина" со мной не связался. Мне удалось только увидеть представителя казанского клуба на заседании палаты. Именно поэтому и установили срок погашения задолженности — 21 день.

Надеюсь, все решится, и всё будет хорошо. Если "Рубин" не выплатит эту сумму, значит, будут вводиться новые санкции. Всё в рамках закона. С этим ничего не поделаешь», – цитирует Агеева Sport24.

Напомним, Ломовицкий стал игроком «Рубина» в декабре 2021‑го, заключив контракт на 4,5 года. В межсезонье игрок перешел в «Химки» на правах аренды.

Ранее стало известно, что из-за задолженности перед агентом футболиста, РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков.