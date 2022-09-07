РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стоит отметить, что это лишь временное ограничение, которое будет снято после того, как казанцы погасят задолженность перед агентом бывшего футболиста клуба Александра Ломовицкого.

Сообщается, что «Рубин» не выплатил представителю Ломовицкого агентские выплаты. РФС в качестве обеспечительной меры наложило на казанский клуб запрет на регистрацию новичков на 30 дней.

Напомним, этим летом 24-летний полузащитник на правах аренды перешел в «Химки». В нынешнем сезоне Ломовицкий провел в составе подмосковного клуба 9 матчей и отметился 1 голом и 2 голевыми передачами.