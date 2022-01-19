Агент Кучаева оценил возможность перехода футболиста в казанский «Рубин»

Александр Клюев, агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о будущем своего клиента, а также оценил возможность переход футболиста в казанский «Рубин».

По словам Клюева, 23-летний полузащитник по-прежнему близок к переходу в «Рубин». Неизвестно, отправится ли он на второй тренировочный сбор вместе с московским ЦСКА.

«Пока ситуация не изменилась. Он близок к „Рубину“, но пока всё так же. Поедет ли он на второй сбор ЦСКА? Не знаю, этот вопрос не ко мне», — цитирует агента Кучаева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 4 млн евро. В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Кучаев отметился одним голом в 15 матчах.

Ранее появлялась информация о том, что казанский клуб согласовал трансфер Кучаева после аренды за 5 млн евро.