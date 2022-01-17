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Спорт
17 января 2022  14:23
Дамир Садриев

«Рубин» согласовал сумму выкупа Кучаева после аренды за 5 миллионов евро

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«Рубин» и ЦСКА согласовали сумму выкупа полузащитника армейского клуба Константина Кучаева.

Как сообщает «РБ-Спорт», уже на этой неделе клубы должны договориться о сумме арендного договора и объявить о переходе. Сумма возможного выкупа после полугодичной аренды составит 5 миллионов евро. 

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Кучаев отметился 1 голом в 15 матчах. 

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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