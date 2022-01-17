«Рубин» согласовал сумму выкупа Кучаева после аренды за 5 миллионов евро

«Рубин» и ЦСКА согласовали сумму выкупа полузащитника армейского клуба Константина Кучаева.

Как сообщает «РБ-Спорт», уже на этой неделе клубы должны договориться о сумме арендного договора и объявить о переходе. Сумма возможного выкупа после полугодичной аренды составит 5 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Кучаев отметился 1 голом в 15 матчах.