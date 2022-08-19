Агент Азмуна назвал сплетнями обвинения в адрес иранца о неуплате алиментов

Агент иранского нападающего Сердара Азмуна прокомментировал информацию о неуплате алиментов дочери бывшего нападающего «Рубина».

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, что игрок немецкого «Байера» и бывший нападающий «Рубина» Сердар Азмун будет выплачивать алименты своей бывшей девушке Алие из Казани на содержание их общей дочери.

«Если вы уважаете Азмуна, то не стоит задавать вопросы, которые основаны лишь на слухах. Сердар не любит обсуждать эти сплетни, а лично мне не хотелось бы, чтобы об этом писалось в СМИ», — цитирует Мехди Хагитали Sport24.

Напомним, что осенью 2021 года девушка обратилась в суд, чтобы взыскать 25 процентов доходов Сердара Азмуна в пользу их общего ребенка.

Сердар Азмун приехал в Россию в 2013-м году, начав выступления в казанском «Рубине». С 2015 по 2017-й год он провел в «Ростове» на правах аренды, а потом вновь вернулся в татарстанский клуб, где и познакомился с Алией.

В 2019-м году Азмун перешел в питерский «Зенит», где забил 52 гола в 79-ти матчах.