Мать ребенка Азмуна заявила о намерении обратиться в немецкий суд

Бывшая девушка иранского форварда Сердара Азмуна казанка Алия заявила о своей готовности обратиться в компетентные органы в Германии для взыскания алиментов в пользу их ребенка в принудительном порядке. Об этом молодая мать рассказала изданию «Спорт-Экспресс».

«Надеюсь, скоро мы получим окончательное судебное решение, с которым я уже буду обращаться к немецкому адвокату и компетентные органы в Германии для взыскания алиментов в принудительном порядке», – заявила девушка.

При этом Алия подчеркивает любовь Азмуна к лошадям в ущерб своей дочери.

«Не знаю, что у Сердара в голове. Как в его сознании укладывается то, что больше пятидесяти лошадей у него живут в роскоши, а родную дочь он даже кормить отказывается... Не знаю, как при этом он может спокойно жить, есть и спать», – сказала молодая мама.

Напомним, Сердар и Алия начали встречаться в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург, где он играл за «Зенит», вплоть до прошлой зимы отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки.

Форвард отказался признавать отцовство, установленное одним из районных судов Санкт-Петербурга по иску Алии, но материально помогал матери своего ребенка вплоть до июля нынешнего года, уже играя в клубе немецкой бундеслиги леверкузенском «Байере».