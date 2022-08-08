Агент Артема Дзюбы не сомневается, что его клиент найдет новый клуб

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы бывшего форварда сборной России Артема Дзюбы, заявил, что его агент найдет новый клуб. По словам Барбозы, футболист может играть в любом европейском клубе.

Напомним, что сейчас бывший нападающий питерского «Зенита» тренируется с основным составом «Рубина», поддерживая форму.

«Не сомневаюсь, что Артем найдет клуб. Такой футболист может играть в любом европейском клубе. Дзюба сейчас является свободным агентом. Он может быть заявлен, когда захочет. У Артема есть время, чтобы выбрать лучший вариант. Он просто ждет лучшего варианта. Не думаю, что Дзюба завершит карьеру. Это классный игрок. Завершение карьеры нереально. Тут вопрос терпения со стороны общественного мнения. Не сомневаюсь, что он найдет хороший вариант», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дзюба улетел из Казани в Баку и может перейти в клуб из Азербайджана

Стоимость 33-летнего Дзюбы оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.