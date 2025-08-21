news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 21 августа 2025 15:43

Африканский корпус: Требования для тех, кто желает заключить контракт в РТ

Читайте нас в
Телеграм
Африканский корпус: Требования для тех, кто желает заключить контракт в РТ
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ. Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Главные требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
  • отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;
  • отсутствие судимостей по тяжким статьям;
  • разрешение выезда за границу;
  • хорошее здоровье;
  • женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
  • переносимость жаркого климата.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
#служба по контракту #африканский корпус
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025