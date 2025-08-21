Африканский корпус: Требования для тех, кто желает заключить контракт в РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ. Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Главные требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;

отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;

отсутствие судимостей по тяжким статьям;

разрешение выезда за границу;

хорошее здоровье;

женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);

переносимость жаркого климата.