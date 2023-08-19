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Политика 19 августа 2023 16:27

AFP: Дипломатическая миссия ЭКОВАС прибыла в Нигер

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Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки прибыла в Ниамей, столицу Нигера. Об этом Франс Пресс рассказали источники, близкие к организации и свергнутому Президенту Мохамеду Базуму, передает РИА Новости.

«Делегация стран Западной Африки в субботу прибыла в Ниамей в попытке снова выступить дипломатическим посредником», – поясняет агентство.

Комиссар объединения по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах ранее сообщал, что 19 августа союз может отправить дипломатическую миссию. По его словам, ЭКОВАС готово урегулировать конфликт мирным путем. При этом накануне он сообщил, что по итогам встречи начальников генштабов ВС стран, входящих в союз, которая прошла в столице Ганы, была определена точная дата военного вмешательства сил сообщества в ситуацию в Нигере.

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