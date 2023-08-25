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Политика 25 августа 2023 14:21

AFP: Дания законодательно запретит акции с сожжением Корана

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В Дании введут запрет на сожжение Корана на законодательном уровне. Об этом, ссылаясь на Минюст страны, сообщает агентство AFP.

Решение принято после многочисленных акций по сожжению священной книги мусульман, происходивших в Копенгагене и шведском Стокгольме.

Инциденты вызвали возмущение в ряде мусульманских стран, к примеру в Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции. Кроме того, по этой причине Турция выступила против принятия Швеции в НАТО.

Комментируя происходящее, Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Акции также осудил Раис Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнув, что одобрение подобных демонстраций от официальных властей «вызывают глубокую тревогу».

#коран #Дания
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