AFP: Дания законодательно запретит акции с сожжением Корана

В Дании введут запрет на сожжение Корана на законодательном уровне. Об этом, ссылаясь на Минюст страны, сообщает агентство AFP.

Решение принято после многочисленных акций по сожжению священной книги мусульман, происходивших в Копенгагене и шведском Стокгольме.

Инциденты вызвали возмущение в ряде мусульманских стран, к примеру в Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции. Кроме того, по этой причине Турция выступила против принятия Швеции в НАТО.

Комментируя происходящее, Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Акции также осудил Раис Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнув, что одобрение подобных демонстраций от официальных властей «вызывают глубокую тревогу».