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AFP: Дания законодательно запретит акции с сожжением Корана
В Дании введут запрет на сожжение Корана на законодательном уровне. Об этом, ссылаясь на Минюст страны, сообщает агентство AFP.
Решение принято после многочисленных акций по сожжению священной книги мусульман, происходивших в Копенгагене и шведском Стокгольме.
Инциденты вызвали возмущение в ряде мусульманских стран, к примеру в Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции. Кроме того, по этой причине Турция выступила против принятия Швеции в НАТО.
Комментируя происходящее, Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Акции также осудил Раис Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнув, что одобрение подобных демонстраций от официальных властей «вызывают глубокую тревогу».
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