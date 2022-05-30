Афганский мавзолей шейха Булгари планируют включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Специализированная комиссия ЮНЕСКО планирует включить мавзолей шейха Ходжи Булгари, который входит в состав комплекса музеев исламского искусства Газни в уезде Рауда афганской провинции Газни, в список объектов Всемирного наследия Афганистана. Об этом сообщил журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«В 60-х годах прошлого века здесь работала экспедиция итальянских и турецких археологов. Благодаря заинтересованности и финансовой поддержке правительств этих стран ученым удалось обнаружить уникальные артефакты, в том числе [из числа вещей,] принадлежавших булгарскому ученому — шейху Ходжи Булгари. Часть найденных артефактов представлены в музеях Афганистана, в частности, в Кабульском музее», — отметил Забихулло Надери Татар.

В состав комплекса музеев исламского искусства Газни, помимо мавзолея шейха Булгари, входят мазары султана Махмуда Газневи и его визиря — Абд аль-Разакка. Кроме того, на территории музейного комплекса находятся ряд древних минаретов. В 2013 году ЮНЕСКО провозгласила город Газни центром исламской цивилизации. Именно здесь после прихода ислама на территорию Афганистана была столица исламской империи, объединявшей Иран, Индию и Среднюю Азию. В охранный список ЮНЕСКО были включены все объекты комплекса, кроме мавзолея шейха Ходжи Булгари.

Генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин высказал свою точку зрения на проблему.

«Татарская община только недавно начала заниматься централизованным сбором информации о жизни булгарского шейха. Сохранились его рукописи, книги, рисунки и заметки, но всё это в плохом состоянии и требует почерковедческого исследования на специальном оборудовании. Это надо делать как можно быстрее, иначе есть риск потерять навсегда бесценные документы. Так же хотелось бы на территории мавзолея построить место для богослужения, для тех паломников, которые сюда приезжают. Я думаю, прежде всего Татарстану будет интересно заявить об участии в процессе исследования рукописей татарского шейха, особенно в год 1100-летия принятия Булгарией ислама. Они являются культурным наследием Волжской Булгарии и должны быть сохранены для будущих поколений», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.