Совет татар Афганистана почтил память ученого из Волжской Булгарии шейха Булгари

Совет татар Афганистана вместе с сотрудниками представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Кабуле почтили память одного из самых известных исламских ученых Волжской Булгарии — шейха Ходжи Булгари. Мероприятие было посвящено празднованию Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией.

«В уезде Рауда провинции Газни находится одно из самых уважаемых и почитаемых афганцами мест — могила шейха Ходжи Булгари. Наша делегация посетила могилу уважаемого шейха. Мы прочитали молитву и почтили память великого булгарского ученого», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Шейх Булгари был учителем султана Махмуда Газневи (971–1030, правил с 988-го) и одним из самых известных распространителей и толкователей суннитского ислама. Кроме того, Булгари был ученым и врачевателем. Его труды «Аль-Джамиг» («Всеобъемлющий»), «Фэваид аль-Джавахир» («Полезные сущности») и «Тарик аль-Булгария» («Булгарский путь») переводили и цитировали многие богословы мусульманского мира того времени. Шейх Ходжа Булгари умер в провинции Газни в возрасте 39 лет.

Рядом с местом захоронения шейха находится источник с минеральной водой, который в народе называют его именем. Рядом построены купальни и гостиница для паломников, которые приезжают сюда почтить память Булгари и посетить целебный источник. В 1971 году на месте захоронения шейха был построен мавзолей.

«На мой взгляд, наследие шейха Ходжи Булгари заслуживает особого внимания. Очень жаль, что до сих пор его труды и жизнь остаются малоизученными. В случае заинтересованности со стороны ученых Татарстана фонд готов оказать содействие в проведении исследовательских работ», — подчеркнул генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.