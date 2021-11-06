Афганские татары изучают рукописные труды Шигабутдина Марджани

Фото предоставлено Благотворительным патриотическим фондом мусульман России

Казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России вместе с Афгано-татарским культурным фондом начал проводить в местах проживания татар Афганистана конференции с местными татарскими старейшинами и религиозными лидерами.

Стремясь укрепить религиозные традиции и организовать изучение традиционного ислама, старейшины татарской общины Афганистана опираются на рукописные труды всемирно известного татарского богослова Шигабутдина Марджани.

Фото предоставлено Благотворительным патриотическим фондом мусульман России

«Рукописных книг татарских богословов, в том числе и Шигабутдина Марджани, в России сохранились очень мало. Их практический полностью уничтожили в советское время. То, что немногие из них сохранились у старейшин татарской общины, — исключительный случай», — объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

По словам собеседника агентства, в основном эти бесценные книги увезли с собой татары, после Октябрьской революции сначала перебравшиеся в Среднюю Азию, а затем эмигрировавшие в Афганистан. «Судя по книгам, Марджани был тонким знатоком персидского языка», — добавил Рустам Хабибуллин.

Первая конференция состоялась в городе Мазари-Шариф, административном центре афганской провинции Балх. На встрече присутствовали около 30 участников, и еще более 200 присоединились к ней онлайн. Помимо религиозных тем, на мероприятии обсуждались вопросы гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

«Объединение интересов по возрождению и укреплению своих собственных религиозных традиции, гуманитарного и торгового сотрудничества, продвижение ценностей мирного ислама является одной из главных задач благотворительного фонда», — подчеркнул руководитель общественной организации.

В северных провинциях Афганистана большинство среди улемов, признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама, на сегодняшний день составляют татары.