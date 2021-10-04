В северных провинциях Афганистана большая часть исламских богословов — татары

В северных провинциях Афганистана большую часть среди улемов, признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама, на сегодняшний день составляют татары, сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Он подчеркнул, что, несмотря на изменения в политической системе Афганистана, все больше представителей татарской общины занимают места в преподавательском составе местных университетов и в государственном управлении. Одним из них является член нового Правительства Афганистана Инамулла Самангани.

В ходе разговора он отметил, что в последние годы фондом было много сделано для возрождения татарской нации в Афганистане.

«Мы благодарны руководству Всемирного конгресса татар, который активно поддерживает нас в деле развития изучения татарского языка и татарских традиций в Афганистане. На мой взгляд, пора включиться и духовенству Татарстана в деле продвижения нашего мирного ислама», — отметил Рустам Хабибуллин.

Также он отметил, что на эту тему особое внимание обращал Президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями и руководителями Болгарской исламской академии в январе 2018 года, которая прошла в Казани в рамках его рабочего визита. На встрече речь шла о просветительской деятельности мусульманских организаций. О том, что традиционный ислам является важнейшей частью российского многонационального культурного кода.

«Владимир Путин отметил необходимость экспорта традиционного мирного ислама в нестабильные исламские страны. Думаю, это время настало. Ведь наладив отношения с религиозной основой и подключив наших ученых, докторов исламских наук, мы добьемся не только успехов в торговле, но и мира на границе стран ОДКБ», — заявил Рустам Хабибуллин.

По его мнению, в Татарстане на сегодняшний день создана мощная государственная религиозная инфраструктура: медресе, институт, университет и академия. Проводятся всевозможные международные конференции, ученые советы, публикуется уникальная религиозная литература. Есть все условия для создания своей школы исламского богословия.

«До революции 1917 года российские мусульманские богословы были признаны во всем мире экспертами в области традиционного исламского права. Их мнение высоко ценилось. За годы советской власти очень многое в этой области было утрачено и выхолощено», — резюмировал Рустам Хабибуллин.