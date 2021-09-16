Афганские студенты казанских вузов начали получать российские визы

Благодаря публикациям в СМИ и реакции общественности посольство России в Кабуле начало выдавать визы афганским студентам казанских вузов, которые после захвата власти радикалами не могли выехать в РФ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», студенты уехали в Афганистан на каникулы или находились на дистанционном обучении у себя в стране. Покинуть Кабул они не могли не только из-за приостановки работы аэропорта, но и из-за того, что российское посольство отказывало им в оформлении виз.

«На сегодня большинство студентов получили визы, в том числе и афганские студенты казанских вузов. Сейчас многие студенты успокоились и ждут открытия авиарейсов из Кабула для приезда в Россию на учебу», — сообщил агентству генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Кроме того, он отметил, что во время оформления виз посольством России в Афганистане у многих студентов возникли вопросы к работе некоей посреднической фирме «Иван Экспресс». По их словам, она якобы взимает дополнительные сборы за оформление и страховку — около 120 долларов со студента.

«Учитывая положение афганских студентов, наверное, можно было обойтись и без этой коммерческой составляющей», — прокомментировал эту ситуацию Рустам Хабибуллин.