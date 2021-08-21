Полсотни афганских студентов казанских вузов застряли в Афганистане

Около 50 афганских студентов, проходящих обучение в казанских вузах, которые уехали на каникулы или находились на дистанционном обучении, после захвата власти радикалами не могут покинуть Кабул. Аэропорт заблокирован, а талибы угрожают им расправой.

«Уже год, как уехавшие на каникулы афганские студенты, проходящие обучение в различных вузах Казани, не могут вернуться в столицу Татарстана. Российская сторона не дает им визы. В связи с этим большую часть из них перевели на дистанционное обучение. С низкой скоростью интернета и перебоями с электричеством, которые были и до военных действий в Афганистане, это давалась им непросто. В Кабуле с интернетом еще более менее, но в остальных провинциях скорость очень низкая. Для обучения в онлайн-формате недостаточна. Совместными усилиями преподавателей вузов студенты прошли через это. Но сейчас другая опасность — приход к власти талибов», — сообщил генеральный директор казанского благотворительного патриотического фонда мусульман, который продолжает свою работу в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

По его словам, во многих отрядах боевиков «Талибана»* есть те, которые противостояли еще советским солдатам. И в их глазах эти студенты — предатели. Ни МИД России, ни Россотрудничество, ни посольство РФ в Кабуле не в состоянии на данный момент дать вразумительного ответа, помогут ли им в этой ситуации.

Всего, по данным благотворителей, Кабул не могут покинуть порядка 800 студентов, проходящих обучение в России. Некоторые из них с семьями.

*«Талибан» — организация, запрещенная в России.