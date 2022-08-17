Афганская татарка, девочка-инвалид, хочет подарить Минниханову его портрет

Одиннадцатилетняя татарская девочка-инвалид Фируза из Афганистана нарисовала портрет Рустама Минниханова и хочет передать рисунок Президенту Татарстана. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

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Он рассказал, что многие делегаты татарской общины Афганистана, которые побывали в Болгаре во время мероприятий VIII съезда Всемирного конгресса татар, вели прямые трансляции.

«Все делегаты отметили, что мероприятие (VIII съезд Всемирного конгресса татар — прим. Т-и.) прошло на высоком уровне. Особенно запомнилась экскурсия в город Болгар, историческую родину татар. Многие из делегатов делали прямые трансляции, которые собирали на афганской стороне много их родственников», — сказал Забихулло Надери Татар.

Одной из тех, кто смотрел трансляции из Болгара, стала 11-летняя татарская девочка-инвалид Фируза. После этого она карандашом нарисовала портрет Рустама Минниханова и хочет передать его Президенту Татарстана.

«Три года назад ее деревня была подвергнута бомбардировке ВВС США. Все жители деревни, кроме Фирузы, погибли, в том числе ее родители, братья и сестры. Фирузу полуживую откопали из руин. Она лишилась ног и получила серьезные ожоги. Я надеюсь, что нам в итоге удастся передать подарок Фирузы Президенту Татарстана», — прокомментировал ситуацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.