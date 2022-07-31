Делегация татар Афганистана посетила историческую родину — город Болгар

Фото: «Татар-информ»

Делегация татарской общины Афганистана в рамках мероприятий VIII съезда Всемирного конгресса татар посетила Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

«Огромное спасибо организаторам съезда, что предоставили нам возможность прикоснуться к своим историческим корням», — поделился с журналистом «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

После общего намаза, который провел Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, делегация посетила музейные объекты Болгора. Делегаты в онлайн-режиме делились впечатлениями со своими родственниками, которые собирались на просмотр с афганской стороны десятками. Все восхищались красотой Болгара.

«Афганцам стало интересно уже во время совместной с татарами приехавшими на съезд с разных регионов автобусной поездки в Болгар. Вместе со всеми пели татарские песни под гармонь», — отметил куратор афганской делегации, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.