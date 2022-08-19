Афганистан предложил РФ обменивать нефть на изюм и полезные ископаемые

Афганистан заинтересован в покупке российской нефти и нефтепродуктов, особенно если сделки пройдут в бартерном формате. В обмен Кабул предлагает Москве полезные ископаемые и изюм, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга исламского эмирата Нуриддина Азизи.

«Нынешнее афганское Правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — уточнил он.

Кроме того, Афганистан предлагает России сухофрукты, изюм и лекарственные травы. «Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции», — заключил Азизи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кабул планирует закупить около 1 млн баррелей российской нефти.