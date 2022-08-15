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Ру Тат
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Экономика
15 августа 2022  09:48

Афганистан планирует закупить у России около 1 млн баррелей нефти

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Власти Афганистана хотели бы приобрести у России около миллиона баррелей нефти. Причем Кабул заинтересован в возможности бартерной торговли, уточнил в беседе с РИА Новости глава Минпромторга исламского эмирата Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около миллиона [баррелей], если она сможет отправлять больше, то это не проблема», — отметил он.

Глава торгового ведомства уточнил, что проект по нефти и газу является наиболее важным для афганской стороны. При этом, если Москва заинтересована в какой-либо продукции Кабула, будет предложен вариант бартерной торговли.

Нуриддин Азизи прибыл в Россию накануне. Обсуждение коснется поставок российской нефти, энергоносителей и зерна (ожидается, что недавно принятое обнуление ввозных пошлин приведет к значительному росту товарооборота).

#Афганистан #поставки нефти
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