«Они – пример воинского долга»: в Казани отметили 35 лет с вывода войск из Афганистана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Парке Победы в Казани прошел митинг, приуроченный ко дню окончания вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии также приняли участие более пятнадцати молодогвардейцев. Активисты возложили цветы и почтили память тех, кто пал во имя нашей страны.

«День окончания вывода советских войск из Афганистана – это день, когда мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь во имя национальной безопасности и международной солидарности. Подвиги Героев, их решимость и отвага навсегда останутся в нашей памяти и истории страны», – поделился руководитель Молодой Гвардии «Единой России» в Татарстане Руслан Шигабутдинов.

Митинг, открывшийся торжественным выступлением оркестра, проходил на улице, возле памятника воинам-интернационалистам. Несмотря на сильный мороз, вся площадь перед памятником была заполнена людьми.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На митинг, чтобы отдать дань уважения, прибыли и ветераны СВО. Некоторые из них пришли с флагами.

«Это сейчас и наш праздник тоже, ведь, по сути, это – день всех русских солдат, исполнявших служебный долг за пределами Родины. Я служил на Таджикско-Афганской границе», – рассказал мужчина, который проходил срочную службу в пограничных войсках.

Фото: © © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я участвовал в освобождении Бахмута. Мой отец был военным, я с детства знал много людей, прошедших Афганистан, и среди нас их тоже достаточно. В любом случае это праздник того, что наши солдаты вернулись в этот день домой живыми. Мероприятие отличное, холодно только», – рассказал председатель благотворительного фонда помощи участникам СВО «Народное Ополчение» Ильдар Акбулатов.

Фото: ©

Для собравшихся сегодня в Парке Победы – это не только праздник или памятная дата, но еще и возможность встретиться с сослуживцами, боевыми товарищами. В толпе то и дело встречались группы людей, что-то горячо обсуждавшие друг с другом. Периодически к ним подходили еще люди, и тогда вся группа бросалась к новоприбывшему, чтобы обнять и тепло поприветствовать.

Со своими боевыми товарищами сегодня встретился и отец Героя России из Татарстана Айнура Сафиуллина. Как выяснилось, Альберт Сафиуллин когда-то воевал в Афганистане.

«С момента, как мы вернулись, прошло 39 лет и каждый год мы собираемся 15 февраля вместе в том же составе. Мы все познакомились в ДОСААФ Казани весной 1984 года, после обучения на механиков водителей МТЛБ попали в город Термез , где прошли трехмесячные курсы молодого бойца. Оттуда нас направили в Афганистан, где распределили по разным полкам, которые находились в провинциях Герат, Кандагар, Газни, Джелалабад, Кабул. По сей день мы встречаемся каждый год», – поделился отец Героя.

Фото из личного архива Альберта Сафиуллина

«Время летит, минуло 35 лет, как мы покинули Афганистан. На каждое такое мероприятие я всегда брал с собой двух суворовцев. Кто участвовал раньше в этих митингах, помнят их еще маленькими, сейчас они уже заканчивают Суворовское училище», – поделился начальник Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации Валерий Миронченко.

После выступления приглашенных гостей курсанты Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища положили цветы к подножию монумента воинов-интернационалистов. Сразу после этого была объявлена минута молчания.

«Я рос вместе с воинами-афганцами, они для меня пример воинского долга и верности присяге», – рассказал «Татар-информу» руководитель регионального представительства союза ветеранов СВО Евгений Жемков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал о пропавших без вести на войне в Афганистане уроженцах Татарстана, а также татарах, призванных из республик СССР, подробнее читайте в материале: «Оставшиеся на войне»: татары и татарстанцы, пропавшие без вести в Афганистане.