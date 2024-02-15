«Оставшиеся на войне»: татары и татарстанцы, пропавшие без вести в Афганистане

Фото: © «Татар-информ»

«Удалось установить, где и когда в Афганистане пропали 13 солдат-татар и уроженцев Татарстана»

В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последние колонны частей 40-й Армии и все специальные подразделения пограничных войск покинули территорию Афганистана.

Ушла в историю противоречивая, породившая столько споров и мифов Афганская война. Имена 520 уроженцев и жителей Татарстана увековечены в Книге памяти жертв войны в Афганистане. Без вести пропали, по оценкам разных источников, не мене 417 советских солдат.

В процессе журналистского расследования Дмитрию Киселеву удалось выяснить подробности того, где и при каких обстоятельствах пропали в Афганистане 13 военнослужащих-татар и уроженцев Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодня неизвестна судьба 264 человек. В процессе журналистского расследования, работы с архивными документами, в том числе и афганскими источниками, удалось установить подробности того, где и при каких обстоятельствах пропали в Афганистане с 1979 по 1989 год 13 военнослужащих-татар и уроженцев Татарстана.

На сегодня официально числятся пропавшими без вести трое уроженцев Татарстана

На сегодняшний день официально числятся пропавшими без вести трое уроженцев Татарстана. Данные об обстоятельствах их гибели и местах захоронения удалось выяснить корреспонденту «Татар-информа» Дмитрию Киселеву.

Юрий Петрович Быков, родился в 1962 году в Набережных Челнах. 24 июня 1981 года в провинции Баглан колонна советской военной техники попала под обстрел. Находясь за рулем горящего грузовика, Быков направил его под обрыв, освободив дорогу. Его тело похитили боевики и захоронили возле города Хенджан. Юрий Быков посмертно награжден орденом Красной Звезды. Включен в списки казанского мемориального комплекса в парке Победы.

Ильшат Василович Гарайханов, родился в 1962 году в деревне Ишкеево Мамадышского района Татарской АССР. 25 августа 1982 года в провинции Бамиан был смертельно ранен в бою. Тело похитили боевики и захоронили там же. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Включен в списки казанского мемориального комплекса в парке Победы.

Хамбал Ахнафович Гамбаров, родился в 1959 году в деревне Азметьево Актанышского района Татарской АССР. 27 июня 1980 года в провинции Саманган его отряд попал в засаду, Гамбаров погиб в бою. Захоронен боевиками возле кишлака Далахака. В феврале 2021 года в Актаныше на Аллее памяти была установлена памятная доска Хамбалу Гамбарову, но добиться включения его имени в списки казанского мемориального комплекса в парке Победы не удалось.

«Многих татар в списки военкоматов по ошибке заносили другими национальностями»

Многие татары в списках военкоматов по ошибке записывались представителями других национальностей. Бывало даже, что место рождения указывали не то, что стояло в свидетельстве о рождении. Только благодаря связи с родственниками удавалось установить истину.

Например, в призывной анкете Хамбала Гамбарова указано, что он родился в Казахстане. Хотя по документам он родился в деревне Азметьево Актанышского района ТАССР. Официальные версии Министерства обороны об обстоятельствах, при которых солдат пропал без вести, часто отличались от сведений, предоставленных афганской стороной.

Дмитрию Киселеву удалось также установить подробности, при которых пропали без вести десять солдат-татар, призванных на службу из республик СССР.

Хайдулла Сафиевич Асанов, родился в 1963 году в селе Вершаут Лопатинского района Пензенской области. 31 декабря 1984 года в провинции Балх его грузовик был подбит и упал в ущелье. Его взяли в плен, дальнейшая информация устанавливается.

Наиль Фаридович Байкеев, родился в 1961 году в селе Байкеево Краснослободского района Мордовской АССР. 6 марта 1983 года был похищен из военной части в провинции Кундуз. Захоронен возле города Кундуз.

Марат Шамсудович Бакиев, родился в 1966 году в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района Омской области. 26 декабря 1984 года с разрешения командира убыл в медпункт в Северный Кундуз, по дороге был захвачен в плен. Дальнейшая информация устанавливается.

Марат Шамсулович Валиуллин, родился в 1960 году в деревне Вояды Янаульского района Башкирской АССР. 25 мая 1980 года в провинции Нангархар во время военной операции был захвачен в плен. Дальнейшая информация устанавливается.

Артур Адипович Гибадуллин, родился в 1963 году в поселке Тирпян Белорецкого района Башкирской АССР. 11 мая 1985 года в провинции Кандагар сменился с поста, ушел в сторону расположения военной части и по пути был похищен. Дальнейшая информация устанавливается.

Салават Михайлович Исламов, родился в 1963 году в Бухаре в Узбекиской АССР. 16 декабря 1982 года в провинции Балх во время нападения на опорный пункт, в котором находилась автоколонна, был захвачен в плен и убит. Устанавливается место захоронения.

Радик Раисович Рахимкулов, родился в 1961 году в деревне Камыштау Туймазинского района Башкирской АССР. 12 апреля 1980 года в провинции Пактия возле кишлака Ходжагар его группа попала в засаду. Был ранен, попал в плен. Погиб. 27 апреля 1985 года во время восстания советских военнопленных в лагере Бадабер в Пакистане. Захоронен возле аэродрома Зангали.

Равиль Мунавирович Сайфутдинов, родился в 1961 году в деревне Большой Сарс Октябрьского района Пермской области. 14 декабря 1982 года во время боя в провинции Балх возле города Мазари-Шариф был захвачен одним из отрядов полевого командира Ахмад Шаха Массуда. После чего передан в обмен на оружие и боеприпасы лидеру Исламского общества Афганистана Бурхануддину Раббани. Погиб 27 апреля 1985 года во время восстания советских военнопленных в лагере Бадабер в Пакистане. Захоронен возле аэродрома Зангали.

Ринат Римович Шакиров, родился в 1963 году в городе Ангрен Узбекской АССР. Пропал 24 июня 1982 года в провинции Парван. По данным МО СССР на апрель 1990 года, утонул в реке. Тело не найдено. По данным афганских источников, был взят в плен отрядом Гульбеддина Хекматияра из Исламской партии Афганистана. Содержался в лагере военнопленных в Пешаваре в Пакистане. Дальнейшая информация устанавливается.

Мухаммад Амержанович Шаяхматов, родился в 1960 году в городе Абай в Казахской АССР. 23 июня 1980 года, по одной из версий, утонул при форсировании реки Кокча в районе города Файзабад провинции Бадахшан. Тело не найдено. Дальнейшая информация устанавливается.

Несмотря на все организационные сложности, разыскивать и устанавливать все детали о пропавших без вести в Афганистане советских воинах даже в это непростое время можно. Очень много для этого делала и делает Межведомственная комиссия по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетная Президенту России, и Благотворительный патриотический фонд мусульман России.

Но на одном энтузиазме и частных пожертвованиях этого не сделать. Нужны государственные целевые программы. Война в Афганистане – это часть нашей истории, ее нужно знать, а память о ней хранить.

Фотографии из архива Межведомственной комиссии по военнопленным,

интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту России