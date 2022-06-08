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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  13:35
Полина Шевчук

Аферисты под видом сотрудников МЧС вынуждают жителей РТ покупать огнетушители втридорога

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В Татарстане появился новый вид мошенничества, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Аферисты под видом сотрудников МЧС ходят с проверками к жителям республики и, угрожая огромными штрафами, вынуждают их покупать огнетушители и пожарные извещатели. При этом, цена на них завышена в несколько раз.

В МВД напоминают жителям республики, что в случае визита незнакомца необходимо попросить у него документ, удостоверяющий личность. После этого позвонить в организацию, которую якобы представляет визитер. Если гость все же попал в квартиру, нельзя его оставлять одного – незнакомец всегда должен находиться в поле зрения хозяина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что МЧС РТ предупреждает о мошенниках, которые ходят по домам жителей республики и продают им пожарные извещатели по завышенным ценам.

 

 

#мошенники #пожарный извещатель #МВД по РТ
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