МЧС РТ: Мошенники под видом пожарных продают втридорога огнетушители и извещатели

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают жителям республики, что в стране активизировались аферисты, которые под видом пожарных обманывают людей.

Так, на Дальнем Востоке лжепожарные пришли в дом к пенсионерке. «Гости» напомнили об опасностях пожара и запугали пожилую женщину серьезными штрафами за отсутствие у нее дома огнетушителя. В результате аферисты продали бабушке огнетушитель и несколько пожарных извещателей за 18 тыс. рублей. Хотя их цена в несколько раз ниже – стоимость извещателя не превышает 500 рублей, а огнетушителя 1000 рублей.

В Татарстане вот уже седьмой год проводится благотворительная акция по бесплатной установке пожарных извещателей в домах социально незащищенных категорий граждан.

«Сотрудники Государственной противопожарной службы при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, сотрудники МЧС не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

