Афанасьев: Зеленодольск — столица судостроения и центр транспортного хаба Татарстана

Зеленодольск является столицей судостроения и центром транспортного хаба в Татарстане — так охарактеризовал город глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в интервью с главным редактором «Татар-информа» Ринатом Билаловым в проекте «12 этаж».

«Зеленодольск можно назвать столицей судостроения. У нас очень сильный машиностроительный кластер, наука, мощнейшее Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, которое проектирует суда от „А“ до „Я“. Также Зеленодольск можно назвать столицей транспортного хаба — логистические компании выбирают местом привязки именно нас и делают это осознанно, изучая возможности и перспективы развития», — отметил он.

Михаил Афанасьев уточнил, что сегодня экономика Зеленодольского района базируется на крупных промышленных предприятиях: это ПФМК, Зеленодольский машиностроительный завод — филиал КМПО, предприятие «Эра», большой вклад вносит сельское хозяйство: тепличный комбинат «Майский» и новые предприятия, которые располагаются в промпарке «Зеленодольск» и на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра.

«Появились новые игроки, логистические центры. Серьезный вклад в экономику района вносят компании „Вайлдберриз“, „Озон“, распределительные центры X5 Retail Group, „Магнит“. Обе сети магазинов „Магнит“ и „Пятерочка“ имеют самые крупные распределительные сети именно у нас, в Зеленодольске. Также развиваются предприятия энергетического кластера: это „Промэнерго“, „Электрооптима“, предприятия, которые делают электростанции для зарядки автомобилей, а также много небольших, но очень интересных производств», — рассказал глава об экономическом развитии района.

Большое интервью с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым читайте в материале «Татар-информа».