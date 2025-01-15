Афанасьев: Символично, что Зеленодольск встретит Год 80-летия Победы в новом статусе

Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Зеленодольску — это историческое событие. Подготовка к нему велась на протяжении нескольких лет, написал в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Особенно символично, что Зеленодольск встретит Год 80-летия Великой Победы в новом памятном статусе», — подчеркнул он.

Сегодня заявки Зеленодольска и еще шести городов России были рассмотрены на заседании оргкомитета «Победа», прошедшего с участием Президента Владимира Путина. Позднее глава государства подписал указ, согласно которому все претенденты получили почетное звание.