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Общество 15 января 2025 17:31

Афанасьев: Символично, что Зеленодольск встретит Год 80-летия Победы в новом статусе

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Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Зеленодольску — это историческое событие. Подготовка к нему велась на протяжении нескольких лет, написал в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Особенно символично, что Зеленодольск встретит Год 80-летия Великой Победы в новом памятном статусе», — подчеркнул он.

Сегодня заявки Зеленодольска и еще шести городов России были рассмотрены на заседании оргкомитета «Победа», прошедшего с участием Президента Владимира Путина. Позднее глава государства подписал указ, согласно которому все претенденты получили почетное звание.

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#город трудовой доблести #михаил афанасьев
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