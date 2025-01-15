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Зеленодольск получил звание «Город трудовой доблести»
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
Помимо города в Татарстане, почетного звания удостоились Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).
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