Афанасьев о 90-летии Зеленодольска: Город стал столицей судостроения и транспортным хабом

Сегодня Зеленодольск отмечает 90-летний юбилей со дня присвоения рабочему поселку статуса города. Внушительную дату город встречает с прекрасными настроениями людей и насыщенной программой. О подробностях празднования в интервью главному редактору Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«К 90-летию Зеленодольск подошел как организованный, сильный город, в котором реализуются все проекты — и республиканские, и федеральные. Самое главное, что настроение людей с каждым годом становится все лучше и лучше. И для этого есть много причин: стабильно работают все предприятия, в том числе градообразующие — завод им.Горького и завод им.Серго. Устойчиво работает Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, которое проектирует уникальные суда. Там сейчас реализуются очень серьезные проекты и выплачивается хорошая заработная плата. В целом, мы видим, что экономика и в городе, и в районе динамично развивается», — отметил глава района.

Михаил Афанасьев охарактеризовал Зеленодольск как столицу судостроения, центр транспортного хаба. Также, по его словам, здесь сильный машиностроительный кластер, а самое важное, что здесь живут очень трудолюбивые люди.

«У нас есть трудовой ресурс, люди, которые готовы работать и легко обучаемы. Есть образовательные заведения, которые могут готовить эти трудовые ресурсы — и зеленодольский механический колледж, и медицинское училище, сейчас создаем судостроительный колледж. Я думаю, придет время, когда на базе этих учебных заведений в городе появится политехнический институт», — подчеркнул он.

Свою миссию Афанасьев видит в труде на благо Зеленодольска. «Я хочу делать как можно больше полезных добрых дел, чтобы Зеленодольск стал многогранным городом, чтобы появились новые предприятия. Я и моя команда хотели бы, чтобы Зеленодольск был удобным, комфортным, безопасным местом для жизни. Чтобы город выбирали в качестве жилья молодые семьи и те семьи, которые хотят пожить в пригороде, вдали от столичной суеты. Мы готовы встречать их. У нас есть все необходимые условия: серьезная медицина, мощная правоохранительная система, центры для саморазвития и развития талантов», — отметил он.

Градоначальник уточнил, что празднование Дня города будет проходить в течение двух дней. В первый день, 9 сентября, для жителей и гостей города выступит группа Pizza, на второй день пригласили Государственный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и солистов Зеленодольского музыкального театра.

Подробную программу празднования можно прочитать здесь.