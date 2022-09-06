Хедлайнером Дня города в Зеленодольске станет группа Pizza

В Зеленодольске 9 и 10 сентября масштабно отметят День города. Хедлайнером события станет группа Pizza, которая выйдет на сцену в КСК «Авангард». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для жителей и гостей Зеленодольска подготовили насыщенную программу: открытие мурала, развлекательные мероприятия для детей и взрослых, мастер-классы, показательные выступления, выставка художественных и фоторабот, спортивные турниры и многое другое», — отметили в администрации города.

Празднование развернется на пяти площадках: в МЦ «Порт», на Городском озере, на стадионе «Комсомолец», в парке «Березовая роща» и на Театральной площади.

Праздничные мероприятия начнутся в 15 часов 9 сентября открытием мурала «Танец», который украсил стену дома на улице Столичная. Арт-объект создал казанский художник Даниил Сергеев. Позднее художественную тему продолжит выставка фоторабот о городе, которая откроется в 16 часов на Городском озере.

Параллельно в этой же локации будут проходить соревнования по водным видам спорта (яхтинг, судомоделизм), а на стадионе «Комсомолец» состоится выставочный матч по футболу «Кубок дружбы 2022». В 17 часов откроется выставка работ художников «Мой Зеленодольск» на КСК «Авангард», тут же развернутся мастер-классы, игры и аттракционы, а в «Березовой роще» можно будет спеть в караоке «Вечно молодое ретро».

В 18 часов пройдет чествование горожан в рамках церемонии открытия праздника. После официальной части начнется концертная программа с участием музыкального проекта «Эбием» и группы Pizza. Как долго будут петь музыканты, пока не уточняется. Завершится первый день праздника в 22 часа залпами салюта.

Во второй день различные события будут организованы в парке «Березовая роща» и на Театральной площади. В 15 часов в «Березовой роще» пройдет турнир по стритболу, а в 16 часов стартует развлекательная программа (литературная викторина, выступление поэтов, мастер-классы, концерт).

Кульминацией празднования 90-летия города станет выступление Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и солистов Зеленодольского музыкального театра на Театральной площади.