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Руc Тат
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Происшествия 20 января 2025 10:49

Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме

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В аэропортах Казани и Нижнекамска в 10.30 сняли временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Росавиация, на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром для обеспечения безопасности полетов временные ограничения вводились на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

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