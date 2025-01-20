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Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме
В аэропортах Казани и Нижнекамска в 10.30 сняли временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщает Росавиация, на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметили в ведомстве.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром для обеспечения безопасности полетов временные ограничения вводились на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.
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