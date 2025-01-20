Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 10.30 сняли временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Росавиация, на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром для обеспечения безопасности полетов временные ограничения вводились на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.