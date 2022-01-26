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Путешествия и туризм
26 января 2022  13:44
Эльза Кузнецова

Аэропорт Стамбула заявил о восстановлении нормальной работы

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Аэропорт Стамбула заявил о восстановлении нормальной работы

Аэропорт «Стамбул-Новый» возвращается к привычному графику работы. Согласно опубликованному уведомлению в Twitter, на сегодня запланированы прием и отправка 681 рейса, расчищены две полосы, третья будет введена в эксплуатацию в течение дня.

Однако пассажиры, ожидающие рейсы в данном аэропорту, все еще не могут вылететь.

«Это ложь, — написал пользователь Сева Родионов. — Я лично и несколько групп людей вокруг меня все еще ждем своих рейсов 3-й день подряд. Люди все еще спят на полу. Многие люди сообщают, что они садятся в самолет и ждут вылета внутри самолетов в течение 5-10 часов».

Ранее воздушная гавань заявляла, что восстановит работу в 11 утра 26 января. 

#аэропорт
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