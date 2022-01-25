Остановку работы аэропорта Стамбула продлили до 11.00 26 января

В Стамбуле вновь продлили закрытие аэропорта. Планируется, что работа воздушной гавани восстановится в 11.00 26 января. Об этом, ссылаясь на источник в авиакомпании, сообщает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за сильной непогоды в данном аэропорту самолеты застревали в снегу на взлетной полосе. Ранее воздушная гавань несколько раз восстанавливала, а затем вновь прекращала работу из-за плохих погодных условий.

«Мы получили NOTAM (уведомление), согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11 утра по времени Стамбула», — отметил источник агентства.

По его словам, аэропорт будет принимать лишь приоритетные рейсы и те, которые ранее были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за непогоды в городе.