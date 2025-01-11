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Аэропорт Нижнекамска работает в штатном режиме
В аэропорту Нижнекамска в 21.00 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«Татар-информ» рассказывал, что в 20.00 в аэропорту «Бегишево» вводились временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в Росавиации.
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