Аэропорт Нижнекамска работает в штатном режиме

В аэропорту Нижнекамска в 21.00 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Татар-информ» рассказывал, что в 20.00 в аэропорту «Бегишево» вводились временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в Росавиации.