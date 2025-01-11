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Вновь введены временные ограничения на работу аэропорта «Бегишево»
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Нижнекамска «Бегишево».
В 19.57 сообщение об угрозе атаки БПЛА пришло татарстанцам в мобильное приложение МЧС России.
А в 20.00 Росавиация сообщила о введении ограничений в «Бегишево».
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