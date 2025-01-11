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Происшествия 11 января 2025 20:05

Вновь введены временные ограничения на работу аэропорта «Бегишево»

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Нижнекамска «Бегишево».

В 19.57 сообщение об угрозе атаки БПЛА пришло татарстанцам в мобильное приложение МЧС России.

А в 20.00 Росавиация сообщила о введении ограничений в «Бегишево».

#атака БПЛА
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