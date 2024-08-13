Аэропорт Казани за полгода увеличил пассажиропоток почти на 6%

Аэропорт Казани за первое полугодие обслужил 2,4 млн человек, что больше на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Все три аэропорта – “Казань”, “Бегишево” и “Бугульма” – за первое полугодие обслужили 2,7 млн пассажиров», – рассказал глава Миндортранса.

Ханифов добавил, что в этом году снизились пассажирские перевозки водным транспортом. За шесть месяцев перевезено 162,9 тыс. человек, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Часть пассажиров поехала в сады и огороды по новому мосту через Волгу [по трассе М12]. Часть пассажиропотока снизилась из-за того, что простояли два “Метеора”», – пояснил министр.

Подробнее о том, о чем докладывал на совещании в Доме Правительства Фарит Ханифов, читайте в материале «Татар-информа» «Куда едут транспортники РТ: рост зарплат, дефицит кадров и новые проекты».