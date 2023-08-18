news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аэропорт Казани увеличил перевозку пассажиров более чем на 40%
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
С начала года аэропорт Казани обслужил около 3,1 млн пассажиров, что на 41% больше показателя аналогичного периода 2022-го, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Аэропорт впервые обслужил более 21,2 тыс. пассажиров за сутки 16 августа», – отметили в пресс-службе.
Всего в этот день было обслужено 147 рейсов, в том числе 43 международных.
В прошлом году казанским аэропортом впервые был обслужен 4-миллионный пассажир.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2