Аэропорт Казани увеличил перевозку пассажиров более чем на 40%

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С начала года аэропорт Казани обслужил около 3,1 млн пассажиров, что на 41% больше показателя аналогичного периода 2022-го, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт впервые обслужил более 21,2 тыс. пассажиров за сутки 16 августа», – отметили в пресс-службе.

Всего в этот день было обслужено 147 рейсов, в том числе 43 международных.

В прошлом году казанским аэропортом впервые был обслужен 4-миллионный пассажир.