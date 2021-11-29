Аэропорт Казани установит станцию для контроля аэродромного движения

Главное управление государственной экспертизы России одобрило проектно-сметную документацию на оснащение аэродромного комплекса «Казань» радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП) «Алькор», сообщила пресс-служба ведомства.

Радиолокатор предназначен для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на рабочей площади аэродрома: площади маневрирования и перроне, взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов.

Башню с технологическим контейнером под оборудование и антенной системой РЛС ОЛП разместят на участке в районе позиции аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10». Кроме того, будет обустроена разворотная площадка и возведено металлическое ограждение.

Максимальная зона обзора радиолокационной станции составит 5 тыс. метров, зона обзора по азимуту – 360 градусов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта «Казань» к 2050 году составит 17 млн человек. Планируется построить новый терминал, который будет больше, чем два уже имеющихся. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал ИА «Татар-информ», что пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек, а возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров.