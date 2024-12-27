Аэропорт Казани снял ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«В аэропорту Казани с 10:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал о временных ограничениях в работе международного аэропорта «Казань». Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.