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Аэропорт Казани снял ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«В аэропорту Казани с 10:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал о временных ограничениях в работе международного аэропорта «Казань». Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
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