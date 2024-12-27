В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу

Временные ограничения введены на работу аэропорта «Казань», авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации.

Сообщается, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – добавили в Росавиации.