news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 27 декабря 2024 07:33

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу

Скопировать ссылку
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу

Временные ограничения введены на работу аэропорта «Казань», авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации.

Сообщается, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – добавили в Росавиации.

#аэропорт Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100