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В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу
Временные ограничения введены на работу аэропорта «Казань», авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации.
Сообщается, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – добавили в Росавиации.
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