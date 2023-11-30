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Аэропорт Казани прорабатывает вопрос по открытию рейса в китайский город Шанхай
Из аэропорта Казани откроются рейсы в Кувейт. Планируется также запуск полетов в Шанхай. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«На зимний период запланировано несколько чартерных рейсов в Кувейт. Очень серьезно прорабатывается вопрос по открытию рейса в китайский город Шанхай», – рассказал спикер.
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов добавил, что есть также в планах открытие иранского авианаправления. «Сейчас ищем партнеров, чтобы открыть рейс Тегеран – Казань. И соответственно привозить к нам туристов из Ирана, потому что и безвизовый режим действует», – отметил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что аэропорт Казани в этом году достигнет показателя 5 млн перевезенных пассажиров в середине декабря.
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