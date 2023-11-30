news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 30 ноября 2023 12:22

Аэропорт Казани прорабатывает вопрос по открытию рейса в китайский город Шанхай

Скопировать ссылку
Аэропорт Казани прорабатывает вопрос по открытию рейса в китайский город Шанхай
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Из аэропорта Казани откроются рейсы в Кувейт. Планируется также запуск полетов в Шанхай. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На зимний период запланировано несколько чартерных рейсов в Кувейт. Очень серьезно прорабатывается вопрос по открытию рейса в китайский город Шанхай», – рассказал спикер.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов добавил, что есть также в планах открытие иранского авианаправления. «Сейчас ищем партнеров, чтобы открыть рейс Тегеран – Казань. И соответственно привозить к нам туристов из Ирана, потому что и безвизовый режим действует», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аэропорт Казани в этом году достигнет показателя 5 млн перевезенных пассажиров в середине декабря.

#открытие авиарейсов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100