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Аэропорт Казани приобретет два детектора для обнаружения взрывчатки
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая собирается приобрести два детектора для обнаружения паров и следов взрывчатых веществ за 3 млн 55 тыс. рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Из технического задания к тендеру следует, что портативные детекторы будут использоваться для проверки ручной клади и багажа. Время обнаружения не должно превышать двух секунд. Готовность к работе должна наступать не позднее чем через минуту после включения.
От приборов требуется как подавать звуковой сигнал при обнаружении следов взрывчатки и показывать ее тип на дисплее, так и поддерживать тихий режим. Также необходимо поддерживать связь с внешним компьютером (что дает возможность сетевого управления и архивации результатов работы) и сохранять в памяти историю анализа.
Детекторы должны уметь распознавать в том числе такие взрывчатые вещества, как тринитротолуол (тротил), гексоген, ТЭН (пентаэритриттетранитрат), динитротолуол, нитроглицерин, АСДТ (аммиачная селитра + дизельное топливо), ЭГДН (этиленгликольдинитрат), октоген, тетрил и черный порох.
Речь идет о поставке быстродействующих высокочувствительных детекторов М-ИОН (их производит московская компания «Диагностика-М») либо их аналогов. Оборудование обязательно должно быть новым.
Подача заявок завершится 18 апреля. Заказчику необходимо будет определить поставщика не позднее 26 апреля.
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